Plus Katzenelnbogen

Katzenelnbogen feierte das zehnte Weinfest: Beliebte Veranstaltung erhielt nach Zwangspause sehr viel Zuspruch

Von Uschi Weidner

i 700 bis 800 Besucher waren am Samstag zum zehnten Katzenelnbogener Weinfest gekommen. Und auch am Sonntag war die Weiherwiese nach einem kräftigen Regenguss samt Gewitter wieder gut gefüllt. Fotos: Uschi Weidner Foto: Uschi Weidner

Besonders viele Besucher konnten die Veranstalter bei dem zehnten Weinfest auf dem Parkplatz Weiherwiese in Katzenelnbogen begrüßen. Stadtbürgermeisterin Petra Popp freute sich bei der Begrüßung, dass zahlreiche Besucher den Weg zu diesem Fest fanden. Gleich am Freitag gab es an den Tischen am frühen Abend keine freien Plätze mehr.