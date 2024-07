Plus Bad Ems Karlsburg in Bad Ems brennt: Großer Schaden am „Haus Vier Türme“ i Vollbrand der Karlsburg in Bad Ems Foto: Feuerwehr Rhein-Lahn In der Nacht zum Mittwoch ist im historischen „Haus Vier Türme“ in Bad Ems ein Großbrand ausgebrochen. 150 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Das Gebäude wird derzeit renoviert. Verletzt wurde offenbar niemand. Lesezeit: 1 Minute

Das historische "Haus Vier Türme" in Bad Ems brennt. Am frühen Morgen habe das Gebäude aus bislang unbekannter Ursache Feuer gefangen, teilte die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises mit. Fast 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr seien im Einsatz. Nach Angaben einer Sprecherin wird das "Haus Vier Türme" derzeit renoviert, daher sei am Morgen ...