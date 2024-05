Plus Rhein-Lahn Kampf um Krankenhaus Nastätten: Mehr Struktur gefordert i Wird als Standort des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein zunehmend infrage gestellt: das Krankenhaus Paulinenstift in Nastätten. Foto: Eschenauer Im Rhein-Lahn-Kreis ist man sich einig, dass der Krankenhausstandort Nastätten erhalten werden muss. Eigentlich sollte man davon ausgehen, dass alle dafür an einem Strang ziehen, eigentlich... Lesezeit: 2 Minuten

26 Millionen Euro beträgt das Liquiditätsdefizit des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein (GKM), 2,5 Millionen Euro entfallen dabei auf das Krankenhaus in Nastätten. Diese Zahlen nennen Landrat Jörg Denninghoff und Nastättens Stadtbürgermeister Marco Ludwig (beide SPD) in einem gemeinsamen Schreiben an den rheinland-pfälzischen Gesundheitsminister Clemens Hoch vor dem Hintergrund der Schließungspläne, die zurzeit ...