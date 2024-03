Plus Bad Ems

Kabarettistische Lesung in Bad Ems: Mit erheitertem Bewusstsein gegen die Angst

Von Christine Vary

i In der Pause: CasaBlanca-Präsidentin Elfi Jörnhs mit Thomas C. Breuer, dem Künstler des höchst vergnüglichen Abends im Kultorium. Foto: Christine Vary

Seit 47 Jahren bespielt er die Bühnen in Deutschland, der Schweiz und Nordamerika. „so lange habe ich auf so etwas warten müssen“, sagt Thomas C. Breuer und meint damit die „Showtreppe“ im Bad Emser Kultorium. Es war ein wunderbares Wiedersehen mit dem Künstler, der in Bad Ems aufwuchs und sich hier immer wieder sehen und hören ließ.