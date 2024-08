Plus Diez Justiz erhielt Brief mit etlichen SS-Runen: Anklage in Diez Von Thorsten Kunz i Verhandlungssaal des Amtsgerichts Diez Foto: Till Kronsfoth Wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Beleidigung fand sich ein 39-Jähriger aus der Pfalz jetzt auf der Anklagebank des Amtsgerichts Diez wieder. Lesezeit: 2 Minuten

Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, im Juli 2023, während seines damaligen Haftaufenthalts in der Justizvollzugs- und Sicherungsverwahrungsanstalt (JVA) Diez, ein Schreiben des Oberlandesgerichts (OLG) Koblenz vielfältig „dekoriert“ und abgeschickt zu haben. So habe er in dem Schreiben die Bezeichnung „Euro“ durchgestrichen und durch „Reichsmark“ ersetzt, unzählige SS-Runen eingefügt, die Namen ...