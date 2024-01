Es wird ein Festival, wie man es in der Region wohl noch nicht zu sehen bekommen hat. Im Juni werden an 23 Veranstaltungstagen Pop- und Rockmusiker, Coverbands, Chöre, Theaterleute und Comedians in Fachbach zu sehen sein. Vom 1. bis zum 30. Juni geben sich die Stars die Klinke in die Hand und treten auf einer schwimmenden Bühne auf.