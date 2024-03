Plus Bad Ems

Junge Leute im Einsatz: Bufdis packen im Büchertreffpunkt mit an

Von Andreas Galonska

i Sie sind als Bundesfreiwillige zurzeit in der Stadtbücherei in Bad Ems aktiv (von links): Steen Hellwig und Lara Schuler, die zusammen mit Bibliotheksleiterin Natalie Stindt von ihrer Arbeit berichten. Foto: Andreas Galonska

Lesezeit: 3 Minuten

Seit vielen Jahren gibt es den Bundesfreiwilligendienst, in dem sich meist junge Menschen für soziale, ökologische oder kulturelle Aufgaben einsetzen. In Bad Ems sind zwei Bufdis (Bundesfreiwilligendienstler) in der Stadtbücherei tätig, denen der Einsatz dort viel Spaß macht.