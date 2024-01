Es ist so hinreißend schön, was die Kinder und Jugendlichen auf die Bühne zaubern, sie sind mit so viel Begeisterung bei der Sache, wenn sie singen, tanzen, schauspielern – das weckt Lust, selbst dabei zu sein, selbst auf die Bühne zu klettern, mitzumachen. So geht es vielen Eltern und Großeltern, die bislang „nur“ im Publikum, im Förderverein und vor allem aber mit viel Unterstützung rund um die Junge Bühne Lahnstein (JBL) dabei sind. Das soll jetzt möglich werden.