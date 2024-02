Plus Rhein-Lahn Jüdische Friedhöfe im Rhein-Lahn-Kreis: Totenstätten für das kollektive Gedächtnis Beim abgebildeten Gefäß auf dem Grabstein handelt es sich um eine Levitenkanne, ein Symbol für Reinheit im jüdischen Glauben. So erklären es Schüler aus der Projektgruppe „Jüdisches Leben in Bad Ems“, als im Goethe-Gymnasium ein neues Buch vorgestellt wird. Von Thorsten Stötzer

Der Hinweis, dass teils der Nachname Levi in Leroi umgewandelt wurde, macht deutlich, wie viel sich auch über Familienbiografien erfahren lässt, wenn man sich mit den jüdischen Friedhöfen in der Region beschäftigt. Das ermöglicht nun das Buch „Jüdische Friedhöfe in den Kreisen Rhein-Lahn und Westerwald“, herausgegeben von der Gesellschaft für Christlich-Jüdische ...