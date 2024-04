Plus Diez

„Jazz & Kunst“ im Kalkwerk in Diez: Schöne Klänge und ausdrucksstarke Gemälde

i Der Künstler Bombolo aus Langhecke bereicherte den Abend im Kalkwerk mit seinen Werken. Foto: Andreas E. Müller

Wieder haben die Organisatoren von „Jazz & Kunst im Kalkwerk“ ihren treuen Fans gleich zwei Highlights geboten. Timothy Färber hat das Duo ND an Land gezogen, Thorsten Rosam den bekannten Künstler Bombolo aus Langhecke ins kultige Ambiente des Kalkwerkes geholt. Farbenfrohe, flächige Porträts blicken den Besucher an.