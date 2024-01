Plus Nastätten Ismail Candan arbeitet teilzeit bei einem Akustiker in Nastätten – Als Musiker hören ihn auf Spotify Millionen Nein, Nastätten war nicht das Vorbild für „City of No Love“, also die Stadt ohne Liebe, da kann Ismail Candan beruhigen – der 22-Jährige ist in Nastätten geboren und aufgewachsen und nach einer Phase in Berlin nun wieder zurück in der Heimat. Von Thorsten Stötzer

Ismail Candan singt sein neues Lied „City of No Love“, das dank Social Media eine große Verbreitung finden soll – ähnlich wie vor zwei Jahren der Song „Closed Doors“. Für den melancholischen Pop in „City of No Love“ ist außerdem ein Musikvideo entstanden, und zwar in Amsterdam. Atmosphäre in Amsterdam Knapp drei ...