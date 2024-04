Insolvenz abgewendet: Investor übernimmt Automobilzulieferer Fischer in Katzenelnbogen

Gründe für die Insolvenz

Die in den vergangenen Jahren stark gestiegenen Rohstoffpreise etwa für Kupfer, Nickel und Palladium hatten dem Unternehmen Probleme bereitet, da die Preissteigerungen beim Einkauf der Rohstoffe nicht in Gänze an die Kunden weitergereicht werden konnten. Als im Februar 2022 der Ukraine-Krieg ausbrach und infolgedessen in kurzer Zeit die Energiepreise um ein Vielfaches in die Höhe schnellten, traf dies den Automobilzulieferer besonders empfindlich. Als produzierendes Unternehmen mit hohem Energiebedarf bei der Erstellung von Kunststoffteilen im Spritzgussverfahren und bei der Galvanisierung erwiesen sich die Mehrkosten beim Energiebedarf für das Unternehmen als erhebliche finanzielle Last.