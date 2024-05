Plus Diez

Insasse der JVA Diez ging auf Beamten los – Verhandlung vor dem Amtsgericht

Von Till Kronsfoth

i Foto: Till Kronsfoth

Wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit versuchter Körperverletzung war am Mittwoch ein 23-jähriger Hachenburger vor dem Diezer Amtsgericht angeklagt. Der junge Mann hatte im Juli 2023 in seiner Zelle randaliert. Als ein Beamter die Zelle betrat, hatte der Angeklagte diesen angegriffen.