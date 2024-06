Weitere Partnerschaften

Die Schule in Togo war in Kooperation mit der bekannten Stiftung Fly & Help errichtet worden. Diese Zusammenarbeit wird laut Heinz Georg Ruffert weitergeführt. Die Bettina-Benzoni-Ruffert-Stiftung werde in Zukunft des Öfteren mit anderen Stiftungen kooperieren, sofern die Stiftungsziele übereinpassen.