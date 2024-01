Plus Eisighofen In Eisighofen das Glück gefunden: Ehepaar Vieth feiert Eiserne Hochzeit Am 2. Januar 2024 sind sie 65 Jahre verheiratet: Nach einem sehr arbeitsreichen Leben genossen Rosel und Wolfgang Vieth aus Eisighofen das Zusammensein und sind mehr denn je füreinander da. Heute freuen sie sich über ihre Eiserne Hochzeit. Von Uschi Weidner

Wolfgang Vieth wurde am 21. Juli 1936 in Jasenitz in Vorpommern geboren. Die Familie musste von dort im Jahre 1945 mit drei Buben in den Westen flüchten. Der Jüngste war erst sechs Wochen alt. Fünf Jahre verbrachte die Familie in Oldenburg. Wolfgang Vieth erzählt, dass es dort keine Arbeit gegeben ...