Immer weniger Anlaufpunkte in Lahnstein: Post schließt Filiale in der Adolfstraße

Postfachanlage zieht in die Brückenstraße um

Wie die DHL Group auf Nachfrage mitteilt, wird die bislang in der Adolfstraße stationierte Postfachanlage in die Brückenstraße 17 umziehen. Eine Postfachanlage ist ein abschließbares, vor fremden Zugriff gesichertes Fach in einer Filiale der Deutschen Post oder deren Partner, das interessierte Kunden an einem Wunschstandort in Wohnortnähe zur Zustellung ihrer Post mieten können. Durch die Zuteilung einer eigenen Postfachnummer und Postfachanschrift werden nahezu alle Sendungen statt in den Hausbriefkasten in das Postfach umgeleitet, informiert die Deutsche Post auf ihrer Internetseite.