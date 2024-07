Freie Ausbildungsplätze

Am Ausbildungsmarkt sind von 1865 Bewerbern noch 736 auf der Suche nach einer passenden Lehrstelle. Alle Spätentschlossenen haben beste Chancen, denn von 1961 gemeldeten Ausbildungsstellen ist mehr als die Hälfte noch frei. Viele Betriebe warten geradezu auf motivierte Jugendliche, um die benötigten Nachwuchskräfte auch noch in letzter Minute an Bord zu nehmen.