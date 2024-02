„Ich glaube an die Menschen, dass sie in der Lage sind, selbst zu entscheiden, was wichtig und richtig ist.“ Europa solle man nicht den linken und rechten Rändern überlassen, erklärte Sandra Weeser (MdB) beim Neujahrsempfang der Diezer FDP. Als Spitzenkandidaten der rheinland-pfälzischen Liberalen tritt sie bei der Europawahl an. Und das in einer politisch nicht einfachen Zeit.