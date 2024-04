Plus Diez Im Alkoholrausch öfter aggressiv – 45-Jähriger pöbelte im Diezer Rewe-Markt Von Johannes Koenig i Im Laufe der letzten vier Jahren war ein 45 Jahre alter Mann bereits mit fünf Verurteilungen aufgefallen. Nun musste er sich vor dem Diezer Amtsgericht unter anderem einer Anklage wegen Hausfriedensbruch stellen. Foto: Arne Dedert/dpa-tmn Seitdem er nach eigenen Angaben den Amphetaminkonsum gegen den Suff eingetauscht habe, gerät ein 45 Jahre alter Mann öfter mit dem Gesetz in Konflikt. Nun musste er sich vor dem Diezer Amtsgericht wegen Beleidigung, Hausfriedensbruch, Bedrohung und Sachbeschädigung verantworten. Lesezeit: 2 Minuten

Laut Anklage wurden diese Taten am 9. September und 8. Oktober des letzten Jahres begangen. Los ging es mit einem Vorfall im Rewe-Markt. Dort soll der Angeklagte alkoholisiert den Markt betreten und Kunden willkürlich angepöbelt haben. Gegen das erteilte Hausverbot verstieß er noch am selben Abend, als er erneut in ...