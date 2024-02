Etwas überrascht war Michael Schommers, Jagdpächter in Altendiez, schon, als er auf einem Foto einer Wildkamera einen Wolf entdeckte. Denn einerseits häufen sich auch in der heimischen Region die Wolfssichtungen – so riss zum Beispiel im vergangenen Jahr ein Wolf auf einer Weide bei Cramberg mehrere Schafe. Anderseits löste die an einem Wildacker in der Nähe des Altendiezer Forsthauses aufgestellte Kamera morgens kurz vor 7 Uhr aus.