Plus Nassau

Humor maßgeschneidert für die Nassauer: „Salüü“ bringt volle Stadthalle kräftig zum Lachen

Von Marta Fröhlich

i Sassi mit ihrer Leibgarde: Die Jugendfeuerwehr von Nassau begleitet die Regentin stolz auf die Bühne. Foto: Marta Fröhlich

Theater, Singspiel oder doch ein bisschen Kappensitzung? So richtig passt das, was am Samstagabend auf der Bühne der Nassauer Stadthalle vor sich ging, in keine Schublade. Doch eines war das, was die Vierertruppe des Heimatprojekts des Kultursommers RLP „Salüü“ so spritzig auf die Bühne brachte, allemal: ein humoriges Fest für orts- und bürgerkundige Nassauer.