Etwas Genaues weiß niemand. Kommt ein Hochwasser oder bleiben Anlieger von Mittelrhein und Lahn verschont? In Braubach wird am Donnerstag ein Pegelstand von 5,80 Meter erwartet, in Kaub 5,20 Meter, in Koblenz wird ein Überschreiten der 5-Meter-Marke für Donnerstag prognostiziert. Nach derzeitiger noch sehr unsicherer Vorhersage wird der Höchststand in Koblenz dann im Bereich eines zweijährlichen Hochwassers (588 Zentimeter) zum Wochenende liegen.