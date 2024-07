Plus Lahnstein

Hochbrücke in Lahnstein: Es sieht weiter gut aus für eine Öffnung Ende Oktober

i Seit Jahresbeginn ist das am stärksten frequentierte Bauwerk im Rhein-Lahn-Kreis, welches täglich von knapp 23 000 Fahrzeugen überquert wird, komplett lahmgelegt. Die Brücke wird unter Vollsperrung saniert. Foto: Rühle

Nur noch rund drei Monate, dann wird die Vollsperrung der B42-Brücke am Lahnecktunnel aufgehoben: So hat es Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Diez geplant. Eigentlich sollte die Sanierung der viel befahrenen Hochbrücke bei Lahnstein bis zum Jahresende unter Vollsperrung erfolgen. Bleiben Extremwetterereignisse weiterhin aus, ist man schneller unterwegs. Erst einmal steigt die Zahl der Baustellen im Stadtgebiet aber an.