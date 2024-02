Zwei Firmen aus der Region tun sich zusammen: Zum 1. Januar ging die Hapack Packmittel aus Montabaur in den Besitz der Familie Heuchemer, Inhaber der Heuchemer Verpackung in Miehlen, über. Dies ließen die Unternehmen in einer Pressemitteilung wissen. Der Grund: Hapack-Inhaber Joachim Hasdenteufel plant, demnächst in den Ruhestand zu gehen, und konnte so die Nachfolge seines Unternehmens sichern. So geht es auch für die Belegschaft nun weiter.