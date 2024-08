Plus Bornich

Heinrich Heine und die Loreley: Mythos feiert 200. Geburtstag

Von Mira Zwick

i Ulrike Dallmann (links) und Julica Hehl von der Loreley-Touristik freuen sich auf das Festwochenende LoreLive im September. Foto: Mira Zwick

Die Open-Air-Veranstaltung LoreLive auf dem Sagenfelsen stellt das Berühmte Heinrich-Heine-Gedicht „Die Lore-Ley“ in den Fokus. Was am Festwochenende geplant ist.