Haushalt in Nievern: Freude über Überschuss im Etat

Die Bahnhofstraße in Nievern soll saniert werden. Das ist eines der Projekte, die im neuen Haushalt angesetzt worden sind. Foto: Andreas Galonska

Entgegen der noch im Herbst zu erwartenden wirtschaftlichen Entwicklung konnte Ortsbürgermeister Lutz Zaun dem Rat einen nicht nur ausgeglichenen Haushalt, sondern sogar einen geplanten Jahresüberschuss in Höhe von 184.835 Euro präsentieren, worüber er in einer Pressemitteilung berichtet.

Hintergrund der Entwicklung seien zum einen eine konsequent sparsame Haushaltsführung, Maßnahmen zur Minderung der Energiekosten, die ständige Prüfung von Ausgaben auf ihre Notwendigkeit sowie die Senkung freiwilliger Ausgaben. Wesentlich sei jedoch die in dieser Höhe zunächst nicht erwartete Schlüsselzuweisung A, die den Gemeinden eine finanzielle Grundausstattung bieten soll.

„Hier zeigt sich wieder einmal das Glück oder Unglück einer rheinland-pfälzischen Kommune, unter oder über dem vom Land festgesetzten Schwellenwert zu liegen“, erklärt Lutz Zaun. Da das Steueraufkommen in Nievern dieses Mal mit 883,10 Euro unter dem Landeswert (1122,65 Euro) lag, kommt der Geldsegen in Höhe von rund 254.000 Euro gerade (noch) rechtzeitig. Zudem steigt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 460.500 Euro, sodass Nievern ein weiteres Jahr in ihrem Bemühen einer effizienten und wirtschaftlich sinnvollen Haushaltspolitik vorangehen kann.

Unsicherheit bei Planungen

Nicht übersehen werden darf jedoch, dass trotz ansteigender Steuerschätzungen eine enorme Planungsunsicherheit besteht, zumal die Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde bis 2027 rückläufig ist. Um diese ständige finanzielle Unsicherheit auszugleichen, müsse die Ortsgemeinde nicht nur sparsam wirtschaften, stets nach Verbesserung der Einnahmepositionen Ausschau halten, sondern auch Erlöse aus der Veräußerung ihres Vermögens – auch wenn es sich da nur um einen Einmaleffekt handelt – bei ihren Planungen in die Waagschale werfen.

Alle diese Überlegungen müssen aber – und das ist die Krux der Geschichte – immer im Einklang mit der sozialen Verantwortung gegenüber den Bürgern gesehen werden, auch wenn dies nicht dem Credo der Aufsichtsbehörden und den Forderungen des Landes entspricht.

Als unumgängliche Ausgabepositionen stehen die eventuell erhöhte Kreisumlage mit Ausgaben in Höhe von 533.000 Euro sowie die VG-Umlage mit 392.000 Euro fest. Zudem wird die Gewerbesteuer mit 50.000 Euro weniger als 2023 veranschlagt. Finanzielle Planungsgrundlagen, die von einer Ortsgemeinde nicht oder nur unwesentlich zu beeinflussen seien.

Geld für Dorferneuerung

Investive Schwerpunktmaßnahmen des neuen Jahres seien laut Lutz Zaun das Dorferneuerungskonzept mit Ausgaben in Höhe von 15.000 Euro bei einer Landesförderung von 80 Prozent. Dieses werde auch die Planungen zur Umstrukturierung des Bürgerhauses beinhalten. Auch der Ausbau der Bahnhofstraße mit 132.000 Euro solle – so die Hoffnung – mit einer Landesförderung aus dem Investitionsstock und erstmals über wiederkehrende Ausbaubeiträge finanziert werden.

Zudem stehen Sanierungsarbeiten sowie der Einbau von Brandschutztüren in der Alten Schule (20.000 Euro) an. Die Verbandsgemeindewerke werden voraussichtlich Mitte des Jahres in der Früchter Straße (K 65) unmittelbar oberhalb des Bahnübergangs Versorgungsleitungen sanieren. Im Zusammenhang mit dieser Maßnahme sollen auch die Gehwege der Kreisstraße zumindest anteilig erneuert werden. Auch der Landesbetrieb Mobilität habe hier seine Unterstützung zugesagt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird auf 176.500 Euro festgesetzt. Der Kredit dient vor allem der Abrechnung des Anbaus an die gemeinsame Kindertagesstätte in Fachbach. Die erst im letzten Jahr angehobenen Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 nicht geändert.

„Gerade die auch finanziell kleinen Dinge sind es oft, die für eine Dorfgemeinschaft besonders wichtig sind, von der Kommunalaufsicht aber stets mit Argusaugen betrachtet werden“, merkt der Ortsbürgermeister an. So wurde der Ansatz für freiwillige Leistungen auf 7260 Euro festgelegt für Ausgaben für Vereinsjubiläen, die Seniorenfahrt, den Martinsumzug, die Kirmes und die Unterhaltung der Spielplätze. Dabei sorgen Spenden und private Zuschüsse dafür, dass diese Gemeinschaftsleistungen erhalten werden können.

Die Kreisverwaltung hat der vorgelegten Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan mit Schreiben vom 4. Januar zugestimmt. Sie stellt dabei fest, dass die Pro-Kopf-Verschuldung der Ortsgemeinde Nievern bei 176,58 Euro und damit um mehr als zwei Drittel (68,24 Prozent) unter der Verschuldung vergleichbarer Ortsgemeinden im Land Rheinland-Pfalz liegt. „Dem wollen wir durch eine ausgewogene und solide Haushaltspolitik auch weiterhin versuchen, Rechnung zu tragen“, betont Lutz Zaun. red