In einer mehr als fünfstündigen Sitzung hat der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Lahnstein am Haushalt für das kommende Jahr gewerkelt. Gegenüber dem Planentwurf der Verwaltung, der im Ergebnishaushalt ein Defizit von 5,86 Millionen Euro vorsah, gelang – auch dank einiger Kniffe – eine deutliche Verbesserung: Sollte der Haushalt so vom Stadtrat Mitte Januar verabschiedet werden, steht unter dem Strich nur noch ein Defizit von knapp einer Million Euro.