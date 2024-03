Plus Katzenelnbogen

Hausbrand in Katzenelnbogen: Rund 120 Einsatzkräfte im Stadtzentrum aktiv

Von Johannes Koenig

i Zahlreiche Einsatzkräfte waren bei der Brandbekämpfung in der Katzenelnbogener Aarstraße aktiv. Foto: Johannes Mack

Ein Wohnhausbrand in der Katzenelnbogener Aarstraße (B 274) sorgte in der Nacht von Montag auf Dienstag für einen Großeinsatz von etwa 120 Feuerwehr- und Rettungskräften. Noch in der Mittagszeit waren die Löscharbeiten im Gange und sollten sich bis zu den Abendstunden hinziehen.