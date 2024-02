Gute Nachricht der SPNV: Schülerzug ab Kaub fährt Montag wieder

Eine gute Nachricht hat Bürgermeister Mike Weiland erreicht, wie er in einem Pressebericht mitteilt: Der Direktor des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV Nord), Thorsten Müller, habe dem Bürgermeister mitgeteilt, dass der Schülerzug mit Abfahrt 6.53 Uhr ab Kaub in Richtung der Schulen nach Lahnstein ab Montag, 19. Februar, wieder fahren wird.

Ab Montag, 19. Feburar, soll der Schülerzug ab Kaub nach Lahnstein wieder fahren, teil Bürgermeister Mike Weiland mit. Foto: VG Loreley/, Mike Weiland

Der Zug werde auch während der Sperrpause, die durch die Baumaßnahme der Lärmschutzwände in Lahnstein bedingt ist, fahren. „Damit zahlen sich einmal mehr die monatelangen konstruktiven Gespräche mit dem SPNV Nord aus und machen sich bezahlt“, erklärt Weiland erleichtert.

Anderer Fahrplan als im Herbst kommuniziert

Bereits im Herbst 2023 habe der Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Loreley die vom SPNV Nord damals übermittelten Fahrpläne kommunizieren können, sodass Familien, Kitas und Schulen entlang der Rheinstrecke sich danach richten, sich frühzeitig um Personal für die Frühbetreuung in Kitas und Schulen, die Umstellung der Betreuungszeiten und die täglichen Abläufe frühmorgens kümmern und die Dinge rechtzeitig organisieren konnten. Anfang des Jahres habe dann der SPNV Nord Pressemeldungen veröffentlicht, die über Abstimmungsschwierigkeiten mit der Deutschen Bahn berichteten. Kurze Zeit später sei eine Lösung herbeigeführt worden, zeichnet der Bürgermeister nach. Anfang Februar wurde dann jedoch mit Blick auf die erste anstehende Sperrpause mit Ausdünnung des Schienenpersonennahverkehrs ab 10. Februar plötzlich ein anderer Fahrplan als im Herbst von VIAS, RMV und SPNV Nord kommuniziert.

Bürgermeister bringt Unmut zum Ausdruck

Sofort habe sich Bürgermeister Weiland an den Verbandsdirektor gewandt, um seinen Unmut über die Änderung zum Ausdruck zu bringen. Kurze Zeit später erfolgte eine Pressemeldung, dass zunächst ein Schienenersatzverkehr per Bus organisiert wurde. Am Donnerstagabend, 16. Feburar, ging um 20.42 Uhr bei Weiland eine Mail von Thorsten Müller ein: „VIAS und wir (Anmerkung: der SPNV Nord) haben mit DB InfraGO nun doch sogar erreichen können, dass der morgendliche Schülerzug noch fahren kann, danach starten dann die Bauarbeiten mit der bekannten Einschränkung. Es tut mir leid, dass diese Wirren entstanden sind…“ Auf telefonische Nachfrage der VG Loreley beim SPNV Nord bedeute das: Der „Schülerzug“ (6:53 Uhr ab Kaub) fährt ab Montag wieder planmäßig. Das hat die VIAS bereits bestätigt. Dementsprechend wird der Schienenersatzverkehr in Form der drei Busse wieder abgeschafft.

„Ich bin sehr erfreut über diese Nachricht“, äußerte Weiland, denn als erste für den Bürger greifbare Behörde seien bei der VVG-Verwaltung zahlreiche Beschwerden und Rückfragen eingegangen, zu denen man nur auf den SPNV Nord verweisen konnte. Es bleibe zu hoffen, dass solche Dinge auch bei den weiter im Jahresverlauf anstehenden Sperrpausen vermieden werden können. „Es zeigt sich einmal mehr, dass es sich lohnt, dauerhafte Kontakte zu anderen Institutionen zu pflegen“, freute sich der Bürgermeister abschließend. red