Jedes Grundschulkind hat den Anspruch auf ganztägige Förderung. So will es das 2021 verabschiedete Ganztagsförderungsgesetz, kurz Gafög. Konkret bedeutet das: Jedes Grundschulkind soll ab dem 1. August 2026 die Möglichkeit haben, ganztags betreut und gefördert zu werden, nachmittägliche Angebote wie Sport oder Kreatives sollen in den Schulkosmos rücken und so auch die Familienorganisation erleichtern. Doch wie sieht es in den Grundschulen in unserer Region aus?