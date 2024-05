Plus Nassau

Großes Förderprogramm: Stein-Projekt in Nassau soll flott vorankommen

Von Bernd-Christoph Matern

i Der Philosophenweg mit seinem einzigartigen Baumbestand soll im Rahmen des Stein-Projekts barrierearm gestaltet werden. Der nahe gelegene Eisweiher soll revitalisiert werden. Fotos: Bernd-Christoph Matern Foto: Bernd-Christoph Matern

Es mag etwas still geworden sein um die Verwirklichung des Stein-Projektes, mit dem die Stadt Nassau spätestens ab 2026 um eine Attraktion reicher sein will. Schon im Jahr 2021 kam die Förderzusage des Bundes, der mit rund 2,6 Millionen Euro aus dem Förderprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ das Vorhaben fördert; das sind 90 Prozent des Gesamtvolumens.