Osterspai

Große Hoffnung in Osterspai: Wird Langhalsweg schönerster Wanderweg?

Große Freude in Osterspai: Der Langhalsweg wurde als einer von insgesamt 15 Wanderwegen in der Rubrik Tagestouren für die Wahl zu „Deutschlands Schönstem Wanderweg 2024“ nominiert. Davon berichtet Ortsbürgermeister Sebastian Reifferscheid in einer Pressemitteilung. Am 12. Januar 2024 beginnt die Publikumswahl. „Dann heißt es: mitmachen und für den Langhalsweg voten“, so Reifferscheid.