Gleich sieben Stadträte treten diesmal nicht mehr an

Am Donnerstag, 11. Juli, trifft sich der neue Stadtrat in der Stadthalle zu seiner konstituierenden Sitzung. Unabhängig vom Wahlausgang werden einige langjährige kommunalpolitische Gesichter dem neuen Rat nicht mehr angehören.

Anzeige

Neben dem Ehepaar Schmidt (Alternative Grüne Liste) treten gleich fünf Sozialdemokraten nicht mehr an. Sie alle waren über Jahrzehnte hinweg Rats- und Ausschussmitglied. Und so kam es nicht von ungefähr, dass Gabi Laschet-Einig zum Ende der jüngsten Ratssitzung das Wort ergriff. Die langjährige SPD-Fraktionsvorsitzende dankte im Namen ihrer Kollegen Sigi Bornschier, Richard von Eyß, Werner Lui und Kurt Sanner für die gute Zusammenarbeit der vergangenen Jahrzehnte. „Es war uns stets eine Ehre“, sagte Laschet-Einig, die betonte, „dass unsere Stärke die Solidarität gewesen ist“. Für die Ratskollegen gab es noch eine kleine Aufmerksamkeit – diese bedankten sich mit anerkennendem Applaus. Oberbürgermeister Lennart Siefert kündigte derweil an, dass alle ausscheidenden Ratsmitglieder in der Sitzung am 11. Juli noch einmal gebührend verabschiedet werden. tl