Gerücht oder Blick in die Zukunft? – Interessiert sich Roompot für Ferienpark am Rhein? Von Michael Stoll Ausflügler genießen die Aussicht auf dem Loreley-Plateau auf den Mittelrhein. Es gibt Spekulationen darüber, dass die Roompot-Gruppe Interesse an einem Ferienpark im Welterbe hat. Dies könnte zusätzlich Besucher in die Region bringen. Die Roompot-Gruppe hat nach Informationen von Sven Stimac, Geschäftsführer der Buga GmbH, Interesse daran, ein Ferienprojekt im Bereich des Oberen Mittelrheintals zu verwirklichen. Dies erklärte Stimac in kurzen Worten im Rahmen seines Sachstandsberichtes zur Buga 2029.

Sollte es womöglich tatsächlich zur Ansiedlung eines Ferienparks in der Region kommen, dann wäre mit Roompot einer der Großen der Branche am Mittelrhein vertreten. Die Roompot Service B.V. wirbt für sich als der größte Anbieter von Ferienparks in den Niederlanden und die Nummer zwei in Europa. So werden jedes Jahr ...