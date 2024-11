Plus Bad Ems

Gemeinsam gegen das Vergessen: Schüler reinigen Stolpersteine

i Schüler der Realschule Plus haben wieder die in Bad Ems verlegten Stolpersteine gereinigt. Foto: Wilhelm Augst

Engagierte Jugendliche der Realschule Plus Bad Ems-Nassau haben während ihrer Ferien die in Bad Ems verlegten Stolpersteine gereinigt. Die Bürgerstiftung Bad Ems hat diese Aktion der Jugendlichen unterstützt und berichtet davon in einer Pressemitteilung.