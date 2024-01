Da soll noch mal einer behaupten, die Pandemie habe ausschließlich negative Auswirkungen gehabt. Dass dem nicht so ist, konnte man gleichermaßen klang- wie eindrucksvoll am Samstagabend in Miehlen erleben: Ins dortige Bürgerhaus hatte die Thomas-Engel-Stiftung zum Premierenkonzert der Bläserphilharmonie Mittelrhein eingeladen.