„Wohnraum gesucht!“ – ein Aufruf, der in den Amtsblättern im Rhein-Lahn-Kreis schon länger regelmäßig zu lesen ist. Wie aber steht es aktuell im Landkreis um die Unterbringung von Geflüchteten und wie groß ist der Bedarf wirklich? Denn im Gegensatz zu den Jahren 2015/16 scheint es bisher in der Region keine zentralen Unterbringungsstätten zu geben – was offenbar politisch auch so gewollt ist.