Gefahr im Verzug: Provisorischer Fangzaun schützt vor weiteren Felsstürzen in Balduinstein

Provisorischer Fangzaun schützt vor weiteren Felsstürzen Balduinstein. Eine schnelle Reaktion war gefragt: Die Ortsgemeinde Balduinstein hat nach dem Felssturz in der Cramberger Straße einen provisorischen Fangzaun aufgestellt, um die Straße und auch den gegenüberliegenden Steinmetzbetrieb vor Schaden zu bewahren. Es gibt an dieser Stelle zwar eine Hangsicherung, die aber nur Geröll abhält und nicht einen vier bis fünf Tonnen schweren Felsbrocken, wie er vor wenigen Tagen in einen Vorgarten am Ortsausgang in Richtung Cramberg eingeschlagen ist. Der Fangzaun ist geliehen, kostet Miete und ist eine nur temporär begrenzte Schutzmaßnahme. Fachleute müssen jetzt klären, wie der steile Lahnhang an dieser Stelle gesichert werden kann. Im Raum stehen laut Ortsbürgermeisterin Marie-Theres Schmidt Kosten in einer Größenordnung von bis zu 250000 Euro. jgm Hans-Georg Egenolf

Foto: rw-system/Hans-Georg Egenolf