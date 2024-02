Ganz Lahnstein närrisch: Kolping feiert Karneval mit allen Sinnen

Karneval für alle Sinne servierte die Kolpingsfamilie St. Martin beim Kolpingkarneval im Pfarrzentrum am Europaplatz. Rund 250 kostümierte Narren sahen sich an tollen Show- und Gardetänzen satt, spitzten die Ohren bei Vorträgen und dachten auch über Witzepointen nach, wie die Kolpingsfamilie St. Martin berichtet.

Eine stimmige Choreografie zaubert die NTG-Juniorentanzgarde auf die Bühne des Pfarrzentrums. Foto: Kolping St. Martin/Thomas Schneider

Das Moderatorenduo Markus Schild und Elmar Schmitz schaute in das bunte Jeckenkaleidoskop. Mit spitzer Zunge widmete sich Protokoller Thomas Schneider dem Welt- und Stadtgeschehen. „Das weiß doch jeder hier, ob Ober- oder Niederlehner, braune Flaschen gehör’n nicht in den Bundestag, sondern in den Glascontainer“ oder „Arbeitnehmer freuen sich über Brückentage, ist ja klar, umso mehr freuen sich die Lahnsteiner über ein Brückenjahr.“

Schwungvoll und herzerfrischend wirbelte die Lahngarde des SV Fachbach ziemlich violett über die Bühnenbretter. Der Filmbiografie des Zirkusdirektors Barnum hatten sich „Family und Friends“, die Mehrgenerationentanzgruppe des Niederlahnsteiner Carneval Vereins (NCV) gewidmet. „The greatest Showman“ war großes Popcornkino auf der Narrenbühne: eine Darbietung mit Schwung, Esprit, Eleganz und Akkuratesse sowie fantasievollen Kostümen, die staunen ließen, einstudiert von Sandra und Sophie Unkelbach.

Viel Applaus gespendet

Die Kolpingjugend Nievern tanzte um die Welt mit wechselnden Kostümen. Auch die Pilotinnen der Kellermäuse des Möhnenclubs Immerfroh, trainiert von Victoria und Heike Fuß sowie Yvonne Akkermans, boten Frauenpower sowie einen wahren Augenschmaus und ernteten verdienten Applaus. Rhythmisch laut wurde es beim Aufmarsch des Trommlercorps der Prinzengarde Funken Blau-Weiß unter Stabführung von Jürgen Kauth. Ihnen folgte der Einmarsch von Prinz Marco I. „Zwei Dolle“ traten eine kreative Witzelawine los und fanden Bewertungen des Publikums durch Wedeln von Kolpingfähnchen. Mit einem Witz punktete auch der erst neun Jahre alte Leon Bastian, das jüngste Mitglied der Kolpingfamilie.

Thomas Scheid ausgezeichnet

Für Hingucker sorgte auch die Juniorentanzgarde der Närrischen Turmgarde Lahnstein in ihren schmucken blau-roten Uniformen, trainiert von Ronja Hömberger. Den Mitwirkenden, die schmissige kölsche Tön‘ choreografierten, sah man förmlich an, dass die Fastnacht ein Lebenselixier ist. Das Solo-Mariechen der Funken Rot-Weiß Koblenz wirbelte mit viel Akkuratesse über die Bühnenbretter und in die Herzen der Zuschauer. Die Garde der Koblenzer Funken verwandelte die Narrhalla in ein Epizentrum des Frohsinns mit einer virtuosen Performance.

Den Schlusspunkt setzte Markus Schild als Fußballtrainer, der den Lahnsteiner Stadtrat über den Platz scheuchte. Mit karnevalistischen Ohrwürmern, Gassenhauern und Schlagern sorgte die Sitzungs- und Stimmungsband Sam aus Bad Hönningen dafür, dass die Besucher selbst das Tanzbein schwingen konnten. Den Sonderorden für besondere Verdienste um die närrische Kolpingsfamilie erhielt in diesem Jahr Thomas Scheid. red