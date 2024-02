Fußgänger frontal von Auto erfasst: 55-Jähriger bei Unfall in Bad Ems schwer verletzt

In Bad Ems wurde ein Fußgänger von einem Autofahrer frontal getroffen und dabei schwer verletzt. Lebensgefahr bestand jedoch nicht. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/DPA

Ein Fußgänger ist in Bad Ems beim Überqueren einer Straße von einem 77-jährigen Autofahrer frontal angefahren und schwer verletzt worden. Der 55-Jährige wurde durch den Aufprall am Mittwochabend zu Boden geschleudert und verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Lebensgefahr bestand demnach nicht. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Lahnstraße voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt nun die Ursache für den Unfall im Rhein-Lahn-Kreis. red