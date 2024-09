Plus Braubach

Für Post in Braubach ist eine Lösung in Sicht: Was die Deutsche Post aktuell plant

Von Mira Zwick

i Die Deutsche Post ist in Gesprächen, noch im Laufe dieses Jahres eine Poststation auf dem Parkplatz des Netto-Marktes aufzustellen. Foto: Mira Zwick

Seit April dieses Jahres gibt es keine Post-Filiale mehr in Braubach – obwohl das Postgesetz in Gemeinden solcher Größe eine Filiale vorschreibt. Lange war keine Lösung dieses Problems in Sicht, nun kommt Bewegung in die Geschichte.