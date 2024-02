Für großes Engagement gedankt: Miehlens Kirchenchor feiert Gaby Bindczeck

Freuten sich bei der Überreichung der Ehrenamtskarte an Gaby Bindczeck (Mitte), solch eine engagierte Frau in der Mitte von Kirchenchor und Gemeinde zu haben (von links): Ulrich Groß, Jens Güllering, André Stötzer und Michael Wallau. Foto: KG Miehlen/Bernd-Christoph Matern

Er sorgte auch für einen besonderen Probengast: Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Nastätten, Jens Güllering, überreichte der engagierten Miehlenerin im Namen von Ministerpräsidentin Malu Dreyer die Ehrenamtskarte des Landes Rheinland-Pfalz.

„Das kann freilich nur eine symbolische Würdigung des riesigen Engagements sein“, sagte Güllering und erinnerte an das vielfältige Wirken der so Geehrten, die zusammen mit Ulrich Groß bereits seit mehr als 37 Jahren Vorsitzende des Kirchenchores ist. Und weil Gaby Bindczeck nicht nur Seele und Herzschlag für den von ihr geliebten Chor ist, waren auch Miehlens Ortsbürgermeister André Stötzer und im Namen des Kirchenvorstandes Gemeindepfarrer Michael Wallau voll des Lobes und der Dankbarkeit über den Aktivposten in der kommunalen wie kirchlichen Gemeinde.

Bindczecks Einsatz und Organisationstalent im und für den Kirchenchor, ihr Engagement für das 2011 von ihr initiierte Gemeinsame Mittagessen oder den Treffpunkt Adventskranz für die Kirchengemeinde wurden dabei genannt; ebenso ihr schauspielerisches und ihr musikalisches Talent – allein seit 40 Jahren singt sie im Duo mit Lia Kaufmann – kamen zur Sprache, mit dem sie Menschen zu unterschiedlichsten Anlässen immer wieder Freude schenkt.

Sichtlich gerührt dankte Bindczeck für die gelungene Überraschung und stellte fest: „Was simmer doch für en feine Verein“. red