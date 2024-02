Plus Rhein-Lahn Führungswechsel: Sonja Wörsdörfer leitet das Jobcenter Rhein-Lahn Wechsel an der Spitze des Jobcenters Rhein-Lahn: Sonja Wörsdörfer, bislang stellvertretende Leiterin, übernimmt zum 1. März die Geschäftsführung von Jochen Geißel, der in den Ruhestand geht. Neuer Stellvertreter aus der Kreisverwaltung ist André Stötzer.

Sonja Wörsdörfer hat ihr Studium an der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit in Mannheim als Diplom-Verwaltungswirtin abgeschlossen. Nach sechs Jahren bei der Agentur für Arbeit Montabaur wurde die Westerwälderin 2005 Teamleiterin im Jobcenter Rhein-Lahn. Seit 2011 war sie dort Bereichsleiterin und stellvertretende Geschäftsführerin. 2015/16 übernahm sie zwischenzeitlich operative Führungsverantwortung in der ...