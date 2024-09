Plus Kamp-Bornhofen

Freude an der Chormusik: Begeistere Zuhörer in Kamp-Bornhofen

Von Karl-Heinz Wolter

i Auf dem Vorplatz vor dem Hotel Rheingraf in Kamp-Bornhofen begeisterte der Gesangverein Cäcilia Dahlheim unter Leitung von Franz Rudolf Stein die Zuhörer. Foto: Wolter

Die Menschen am Rhein singen gern im Chor, und sie hören auch gern Chormusik – wie an diesem Abend in Kamp-Bornhofen vor dem Hotel Rheingraf, wo auf dem Vorplatz unter freiem Himmel ein Chorkonzert stattfand. Der Gesangverein Cäcilia Dahlheim von 1879 veranstaltete dieses unter der musikalischen Leitung von Franz Rudolf Stein.