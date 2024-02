Plus Braubach Freitagabend geht es los: Nachtumzug lockt Jecken nach Braubach Es ist ein besonderer Karnevalsumzug, der sich da am kommenden Freitagabend, 9. Februar, durch die Straßen der Wein- und Rosenstadt Braubach schlängeln wird: Der elfte stimmungsvolle Abendumzug des Braubacher Karnevalvereins „Hässte mich gefrocht“ startet um 19 Uhr – anschließend lockt die Afterzuchparty im Partyzelt unter dem Motto „Braubach is(s)t heiß“.

Die Aufstellung des Abendumzuges findet in diesem Jahr ab 18 Uhr in der Charlottenstraße statt, teilt der veranstaltende Verein in einem Pressehinweis mit. „Aufgrund der Brückenbaustelle in Lahnstein musste die Zugstrecke etwas modifiziert werden“, so der Vorstand. Von der Charlottenstraße aus bewegt sich die bunte Narrenschar ab 19 Uhr durch ...