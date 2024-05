Freienfelser Ritterspiele: Ein Spektakel wie im Mittelalter

Onlinetickets und bargeldlose Zahlung am Eingang

Erwachsene ohne Gewandung zahlen am Donnerstag und Samstag 17 Euro, am Freitag und Sonntag 12 Euro. An allen Tagen gibt es Rabatte für das Erscheinen in Gewandung und für Kunden der Kreissparkasse Weilburg. Auch werden Rabatte für Familien, Schüler und Studenten sowie für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren angeboten.