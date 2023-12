Steht der ÖPNV im Rhein-Lahn-Kreis am Scheideweg? Angesichts hoher Kosten und zugleich der Überlegung, zum Beispiel sogenannte On-Demand-Angebote, also flexible Mobilität auf Nachfrage, zu machen, müssen die Fraktionen im Kreistag konkretere Informationen zur ÖPNV-Nutzung an die Hand bekommen und analysieren. Wir wollten von den Kreistagsfraktionen wissen, wo die Reise hingeht, was künftig noch bezahlbar ist und was nicht.