Plus Hirschberg/Eppenrod Flammen schlagen aus dem Motorbereich: Linienbus brennt zwischen Hirschberg und Eppenrod komplett aus Ein Raub der Flammen wurde am Montagmorgen ein Linienbus zwischen Hirschberg und Eppenrod im Rhein-Lahn-Kreis.

Gegen 8 Uhr war der Busfahrer einer Firma aus dem Kreis Altenkirchen mit einer Leerfahrt unterwegs in Richtung Nentershausen. Hier sollte der Bus, der bereits seit zwei Stunden am Morgen unterwegs war, ab 8.23 Uhr die Linie 575 zum Bahnhof in Diez bedienen. Wenige Hundert Meter hinter Hirschberg stellte der ...