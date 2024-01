Feuerwehr Oberneisen: Einsatzkräfte waren im vergangenen Jahr gefordert

Insgesamt 14 Mal musste die Feuerwehr Oberneisen im vergangenen Jahr zu Einsätzen ausrücken. Dazu zählten Kamin- und Flächenbrände, ein Dachstuhlbrand, ein Fahrzugbrand und ein Verkehrsunfall. Hinzu kamen mehrere Rauchentwicklungen, bei denen die aktiven Feuerwehrleute gefordert waren. Zum jährlichen Aufgabenbereich zählte ebenso die Brandschutzerziehung in der Kindertagsstätte Gänseblümchen in Oberneisen.

Die Geehrten und Beförderten mit der Wehrführung der Feuerwehr Oberneisen auf einen Blick. Foto: Steffen Lau

In seinem Jahresbericht dankte Wehrführer Johannes Mack allen Ausbildern, den Alterskameraden und dem gesamten Vorstand für die geleistete Arbeit. Mack, gleichzeitig Wehrleiter der VG Aar-Einrich, sprach in der Jahreshauptversammlung den Ortsvereinen und der Ortsgemeinde Oberneisen den Dank der Feuerwehr für die gute Zusammenarbeit aus. Die Einheit in Oberneisen kann zurzeit auf 24 Aktive, darunter drei Frauen, zählen. Die Aktiven trafen sich im vergangenen Jahr zu insgesamt 24 Monatsübungen der Gruppe 1 und der Gruppe 2. Außerdem wurden sieben Gemeinschaftsübungen absolviert. Die Gruppe der Absturzsicherung in der VG Aar-Einrich, mit Standort in Oberneisen führte sieben Übungen durch. In die Ortsgemeinschaft brachte sich die Feuerwehr mit dem Ortswandertag und erstmalig mit Veranstaltung „Jeck im Blaulicht“ ein.

Bei der anstehenden Wahl des Rechnungsführers wurde trotz mehrfacher Aufrufe im Vorfeld kein Interessent gefunden. So erklärte sich der amtierende Rechnungsführer Steffen Lau dazu bereit, sein Amt bis Januar 2025 zu verlängern. „Es bleibt zu hoffen, dass sich in der verbleibenden Zeit entsprechende Interessenten finden“, so Johannes Mack in der Pressemitteilung zur Versammlung.

Mack berichtete, dass zum 1. Januar dieses Jahres beide Gruppen der Einsatzabteilung in der Feuerwehr zusammengelegt wurden. Die Zusammenlegung wurde im November mit den Aktiven besprochen, um entsprechende Synergien im Übungs- und Einsatzdienst zu schaffen. Außerdem ermögliche sie eine personelle Verbesserung im Übungsdienst. Ortsbürgermeister Peter Pelk bedankte sich im Namen der Ortsgemeinde Oberneisen für die gute Zusammenarbeit. VG-Bürgermeister Lars Denninghoff informierte die Versammlung über die notwendigen und im Haushalt der VG eingestellten Mittel im Brandschutz.

Nach dem bereits erfolgten Einsammeln der Weihnachtsbäume gibt es in diesem Jahr weitere Termine. Dazu zählen die Brandschutzerziehung in der Kita, der bayerische Frühschoppen (14. September an der Grillhütte), die Sicherung des Kirmesumzugs (6. Oktober), der Familienabend (2. November) und die Teilnahme am Adventszauber. red