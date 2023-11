Die Brandermittler der Kriminalinspektion Montabaur gehen bei dem Feuer in Berndroth von Brandstiftung aus. Das Feuer hatte am Donnerstag, 19. Oktober, das Dorfgemeinschaftshaus der Einrichgemeinde weitgehend zerstört. In dem Gebäude ist auch der Stützpunkt der örtlichen Feuerwehr untergebracht. Das teilte die Pressestelle der Kriminalpolizei am Freitagnachmittag mit.